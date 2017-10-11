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ТД ММК , профнастил , Торговый дом ММК , профилированный лист | 11 октября 2017 г. | 13:22

Торговый дом ММК расширяет поставки профнастила

Торговый дом ММК расширяет поставки профнастила

Торговый дом ММК расширяет поставки профильной продукции для крупных строительных проектов на территории России. В августе 2017 г.. Торговый дом ММК выполнил поставку профнастила на строительство Научно-технического центра ТМК в Сколково. Также в августе Торговый дом ММК осуществил поставки оцинкованного профнастила на ряд строящихся животноводческих объектов, находящихся в Центральном регионе. Объем отгруженной продукции составил свыше 500 т.

За восемь месяцев 2017 г. производственно-складской комплекс в Щелкове реализовал 46 тыс. т профильной продукции, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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