Торговый дом ММК расширяет поставки профнастила

Торговый дом ММК расширяет поставки профильной продукции для крупных строительных проектов на территории России. В августе 2017 г.. Торговый дом ММК выполнил поставку профнастила на строительство Научно-технического центра ТМК в Сколково. Также в августе Торговый дом ММК осуществил поставки оцинкованного профнастила на ряд строящихся животноводческих объектов, находящихся в Центральном регионе. Объем отгруженной продукции составил свыше 500 т.

За восемь месяцев 2017 г. производственно-складской комплекс в Щелкове реализовал 46 тыс. т профильной продукции, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.