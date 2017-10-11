Вице-президент НЛМК удостоен премии Адольфа Мартенса за исследование высокопрочных сталей

Вице-президент группы НЛМК по исследованиям и разработкам Бруно Чарльз де Куман (Dr. Bruno Charles De Cooman) удостоен почетной премии имени Адольфа Мартенса (Adolf Martens Memorial Steel Lecture) за исследование свойств высокопрочных сталей, сообщает пресс-служба компании.

Награждение состоялось 10 октября на международной конференции Material Science & Technology 2017 в Питтсбурге (США).

Премия имени Адольфа Мартенса, основоположника металлографии стали, присуждается с 2010 г. международной Ассоциацией технологий чугуна и стали (Association for Iron & Steel Technology, AIST) за научные достижения, которые приводят к значительному технологическому прогрессу в обработке или применении черных металлов.

На конференции в Питтсбурге Бруно де Куман презентовал свое исследование «Механическое двойникование формуемых прогрессивных сталей повышенной прочности». Исследование высокопрочных сталей нацелено на получение металла, гораздо более прочного и одновременно более формуемого чем обычные стали, что обеспечивает преимущества в процессе штамповки и формования. Ключевая особенность при разработке новых сталей – расширенное деформационное старение стали. Оно может быть получено необычным механизмом деформации – механическим двойникованием. На презентации Бруно де Куман продемонстрировал, что такая деформация происходит не только в так называемых TWIP-сталях (от англ. Twinning-Induced Plasticity), но также и среднемарганцевых сталях и Q&P-сталях («закалка и перераспределение»).