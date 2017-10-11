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Евраз , ЕВРАЗ НТМК , доменное производство , новые мощности , домна , инвестиционная программа | 11 октября 2017 г. | 13:30

На ЕВРАЗ НТМК возведены основные конструкции новой доменной печи

На ЕВРАЗ НТМК возведены основные конструкции новой доменной печи

На ЕВРАЗ НТМК завершено возведение основных конструкций новой доменной печи №7. Высота печи составляет более 80 м. Сейчас на площадке идет монтаж технологического оборудования.

Уже полностью смонтирован кожух печи. Ведется монтаж копра и восходящих газоотводов, установлены все элементы системы охлаждения шахты и фурменной зоны. На две трети выполнена футеровка горна и лещади. Начата укладка трубопроводов, обеспечивающих объекты доменной печи энергоносителями.

Уже построены металлоконструкции литейных дворов, возведены перекрытия, прокладываются газоходы аспирации. Идет монтаж металлоконструкций двух главных желобов, по которым будет производиться транспортировка и разделение чугуна и шлака. В ближайшее время будут установлены несущие конструкции для кранов.

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Завершено строительство трех воздухонагревателей. Возведена галерея коксоподачи – она обеспечит передачу кокса в приемные бункеры печи. Сейчас в галерее ведется монтаж конвейеров.

Параллельно с центральным узлом ведется строительство инфраструктурных объектов. Перестраивается бункерная эстакада для приема железорудного сырья, идет монтаж питателей нижней загрузки, ведется бетонирование скиповой ямы, возводится комплекс газоочистки и подстанция.

На стройке заняты около тысячи человек из более чем двадцати подрядных организаций. Работа ведется круглосуточно.

Объем новой печи составит 2 200 м3, проектная мощность – 2,5 млн т чугуна в год. Домна будет оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней (БЗУ) и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями безшахтного типа и мощными аспирационными установками. Степень очистки воздуха вырастет в 2,5 раза по сравнению с нынешними печами.

Использование передовых технических решений на седьмой доменной печи обеспечит повышение эффективности работы всего доменного передела комбината как с точки зрения увеличения производительности, так и с точки зрения сокращения издержек. Снизится число и продолжительность промежуточных ремонтов, расход кокса сократится на 5 кг/т по сравнению с показателями домны №6.

Инвестиции компании в проект строительства новой доменной печи №7 составят до $170 млн.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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