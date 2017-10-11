До 2020 г. в России построят 1,5 тыс. километров федеральных трасс

Росавтодор в ближайшие два года построит 1,5 тыс. новых километров федеральных трасс. Об этом заявил глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт в рамках выставки-форума «ДорогаЭкспо'2017», сообщает пресс-служба ведомства.

Уже в 2018 г, ввод в эксплуатацию вновь построенных участков федеральных дорог увеличится на 11% по сравнению с текущим сезоном. Ключевые строящиеся объекты расположены в Подмосковье, Татарстане, Пермском и Краснодарском краях, Карелии, Башкирии, Якутии, Рязанской, Ярославской, Ленинградской, Волгоградской, Тамбовской и Челябинской областях.

Увеличения темпов нового строительства удастся добиться за счет того, что в этом году сразу в 25 регионах Росавтодор начал работу по возведению абсолютно новых федеральных объектов – это 270 километров дорог и 18 мостов. Это рекордный показатель с периода подготовки к Олимпийским играм.

«За последние два года за счет применения инноваций удалось добиться снижения затрат на стройку примерно на 12%, что позволило продолжать развитие сети автодорог даже при оптимизации бюджета», - уточнил Роман Старовойт.