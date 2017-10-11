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Анонс конференций , Российский рынок металлов , Металл-Экспо , РРМ | 11 октября 2017 г. | 12:08

Конференцией "Российский рынок металлов-2017" через месяц стартует Неделя металлов в Москве

Конференцией

Чуть более чем через месяц в Москве стартует Осенняя Неделя металлов, в рамках которой проходит Международная промышленная выставка "Металл-Экспо". В этом году в работе выставки примут участие 550 компаний из 32 стран мира, а посетят - свыше 30 тыс. человек, значительная часть которых составит целевую аудиторию форума: потребители металлопродукции из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических, металлоторговых компаний.

Неделя металлов предусматривает обширную и в то же время актуализированную деловую программу, на мероприятиях которой представители профессионального сообщества обсудят различные аспекты развития промышленности, стройиндустрии, энергетики, транспорта, тенденции рынка металлов, представят новые технологии, презентуют новые проекты. В рамках конгресс-части форума пройдет свыше 40 конференций, семинаров и круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса.

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13 ноября деловую программу Металл-Экспо’2017 откроет 20-я Международная конференция «Российский рынок металлов», в ходе которой представители отраслевых министерств и ведомств, ведущих металлургических компаний страны, компаний из смежных отраслей, руководители сбытовых сетей, эксперты, аналитики обсудят тенденции и перспективы российского и мирового рынков стали, подведут предварительные итоги текущего года.

В программе конференции: презентации и доклады ведущих игроков российского рынка о текущих тенденциях производства и потребления в различных сегментах рынка, ценовой конъюнктуре, новых инвестиционных проектах в черной металлургии, вопросах развития дистрибуции на рынке металлов и др.

С программой конференции и условиями участия можно ознакомиться на сайте мероприятия

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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