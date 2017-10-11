СМК Уральской кузницы соответствует международным стандартам

Завод «Уральская кузница» (Уралкуз, входит в Мечел) подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Надзорный аудит провели эксперты ведущей мировой сертификационной компании TUV Rheinland.

Независимые эксперты провели тщательный анализ системы менеджмента качества предприятия, проверили, как в Уральской кузнице на практике применяют действующие регламенты и стандарты. О своей работе отчитались первые руководители завода, начальники производственных цехов и подразделений технического контроля. Аудит показал, что система менеджмента качества Уралкуза является эффективной и соответствует мировым стандартам. Аудиторы отметили, что предприятие ориентировано на потребителя, а действующая политика в области качества обязывает всех сотрудников способствовать постоянному совершенствованию системы качества.

Сертификацию на соответствие требованиям стандартов ISO «Уральская кузница» впервые прошла в 1995 г. Действующий сейчас сертификат завод получил в 2015 г. сроком на три года, ежегодные обязательные надзорные аудиты подтверждают его действие. Сертифицированная система менеджмента качества позволяет предприятию изготавливать ответственную продукцию для авиастроения, космической и атомной промышленности, а также других отраслей, где к качеству комплектующих предъявляются особо строгие требования.