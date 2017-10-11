Кузбассразрезуголь использует искусственный интеллект для допуска персонала на работу

В филиале «Кедровский угольный разрез» (Кемеровская область, входит в Кузбассразрезуголь) началось тестирование автоматизированной системы электронных осмотров ЭСМО. «Электронная система медицинских осмотров» предназначена для проведения предсменного осмотра состояния здоровья работников предприятия.

ЭСМО – отечественная разработка (московский завод ООО «КВАЗАР»). Аппаратно-программный комплекс полностью автоматизирован и позволяет оперативно проводить массовые медосмотры работников. ЭСМО осуществляет оценку степени готовности каждого конкретного сотрудника к предстоящей работе на основе проведения медицинских измерений без участия медработника. Система автоматически измеряет пульс, давление работника, выявляет нарушение сердечного ритма, а также проверяет его на предмет нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Сейчас на разрезе установлен один комплекс, дающий возможность одновременно обследовать пять работников. Его применение позволяет экономить время и получать объективные результаты, исключив человеческий фактор», - комментирует и.о. заместителя директора УК Кузбассразрезуголь по персоналу и общим вопросам Александр Давыдов.

Планируется, что тестирование ЭСМО завершится осенью 2018 г. По его результатам в Компании будет рассмотрен вопрос о приобретении еще нескольких единиц аналогичного оборудования для установки на других разрезах УК Кузбассразрезуголь.