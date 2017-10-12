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Австралия , Цинк , восстановление | 12 октября 2017 г. | 07:19

В Австралии планируется восстановление крупного цинкового рудника

В Австралии планируется восстановление крупного цинкового рудника
Австралийская компания New Century Resources сообщила о намерении вернуть в строй свой крупнейший цинково-свинцовый рудник Century, расположенный в австралийском штате Квинсленд.

Как заявляет генеральный директор New Century Эван Крэнстон, с этой целью компания заключила соглашение с инвестиционным фондом Sprott Resource Lending, специализирующимся на финансировании горнодобывающих проектов, на привлечение займа в размере $45 млн. По словам Эвана Крэнстона, этой суммы хватит на проведение восстановительных работ на руднике, который может быть снова запущен в 2018 г.

До своего закрытия в августе 2015 г. Century был третьим по величине цинковым рудником в мире. Объем добычи составлял 460-480 тыс. т цинка в концентрате и около 70 тыс. т свинца в год. Продукция доставлялась по подземному шлампроводу длиной 304 км в порт Карумба.

New Century планирует завершить составление ТЭО проекта по восстановлению рудника в ноябре текущего года. Компания собирается запустить в переработку около 80 млн. т отвалов, которые, по ее оценкам, содержат 2,38 млн. т цинка, 370 тыс. т свинца и 31,5 млн. унций серебра.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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