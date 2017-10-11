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ЧТЗ , машиностроение , дорожная техника | 11 октября 2017 г. | 14:06

ЧТЗ поставит технику для строительства Новой Москвы

ЧТЗ поставит технику для строительства Новой Москвы

Челябинский тракторный завод выиграл конкурс на поставку двух бульдозеров Б11.5000, объявленный фирмой «Мосгаз», сообщает пресс-служба компании.

Эта компания является одним из основных подрядчиков строительства Новой Москвы – проекта по освоению территорий, недавно присоединенных к столице.

Фирма «Мосгаз» получила право самостоятельно выбирать технику, которая ей необходима для работы, и выступила организатором открытых конкурсных процедур. Соперником ЧТЗ оказались другие отечественные производители. Но в итоге столичные строители остановились на продукции предприятия. Теперь завод должен будет до конца ноября отгрузить машины заказчику.

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«Два бульдозера, что будут поставлены в столицу, – подчеркивает начальник отдела продаж в европейскую часть РФ заводской службы сбыта Евгений Гербут, – стоит расценивать как пилотную партию, за которой последует и другая, если тракторы хорошо покажут себя в деле. Подрядчик также проявил интерес к погрузчикам и трубоукладчикам предприятия».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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