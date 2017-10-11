Металлурги и трейдеры развивают свои интернет-ресурсы

Продолжатеся прием заявок на очередной (13-й) ежегодный конкурс на "Лучший интернет-проект 2017 года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ", который проводит журнал «Металлоснабжение и сбыт», призваный отобразить и продемонстрировать те изменения, которые проходят сегодня в сфере применения интернет-технологий на рынке металлопродукции. Конкурс проводится при поддержке РСПМ и Международной промышленной выставки Металл-Экспо'2017.

В конкурсе принимают участие металлургические (производители) и металлоторговые (поставщики) компании, работающие на рынке черных и цветных металлов России и стран СНГ, и имеющие свои ресурсы в интернете. Проекты представляют возможности непосредственно самой компании по производству и поставкам металлопродукции. Кроме того, в нем принимают участие партнеры металлургов и поставщиков металлопродукции: машиностроители, металлообработчики, литейщики, производители металлоконструкций, инструмента, оснастки и т.п.

В последнее время металлургические и металлоторговые компании запускают и активно продвигают интернет-магазины (например Северсталь, ТМК и ряд других). Поэтому с этого года мы ввели еще одну номинацию «E-commerce» (лучший интернет-магазин) в металлургии и металлоторговли.

Целью конкурса является выявление лучших интернет-решений, способствующих созданию новых коммуникаций для взаимодействия с покупателями черных и цветных металлов, позволяющих потребителям оперативно заказывать необходимую металлопродукцию для решения производственных и ремонтно-эксплуатационных нужд.

Лауреаты конкурса будут определены в нескольких номинациях, среди которых удобство сайта для работы клиентов, оптимальная организация разделов сайта, оперативность обновления информации и др. Оценка представленных проектов будет производиться экспертным жюри.

Подведение итогов конкурса и награждение лауреатов состоится на выставке Металл-Экспо'2017 17 ноября в рамках Круглого стола служб маркетинга металлургических и металлоторговых компаний.

Анкета-заявка для участия в конкурсе

Список заявившихся участников