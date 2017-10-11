Минпромторг повысил прогноз по росту российского авторынка в 2017 г.

Производство автомобилей в России по итогам 2017 г. вырастет на 10%, а не на 7%, как ожидалось, сообщил в журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На те же 10% вырастет и рынок, тогда как ранее Мантуров говорил о 3-5-процентном росте.

«Мы в начале года предполагали выйти на гораздо более скромные результаты, но сейчас уже уверенно можно сказать, что минимум 10% - и рынка, и производства - в этом году мы увидим», - ответил министр на вопрос об ожидаемом росте автопромышленной отрасли.

«Мы рассчитываем на то, что и рынок вырастет примерно от 3 до 5%, и производство - от 7 до 8 %», - говорил Денис Мантуров в мае.

9 октября новый прогноз по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в 2017 г. озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). В начале года АЕБ предполагала рост рынка на 4,1%, а сейчас - на 10,8%, до 1,58 млн автомобилей.