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Теплант | 12 октября 2017 г. | 06:50

Продукция Тепланта едет на Север

Продукция Тепланта едет на Север

Завершена отгрузка 4 760 кв. м панелей в Ноябрьск на строительство цеха по убою и переработке птицы.

Объект удалось получить благодаря давнему сотрудничеству с компанией «Северсталь Стальные решения», дочернему предприятию ПАО «Северсталь». Заказ ведет территориальный менеджер Тепланта по СЗФО Илья Вейсов, который сообщил, что в Ноябрьске будут применены панели Teplant-Universal, которые по техническим характеристикам идеально подходят для использования на объектах крайнего севера.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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