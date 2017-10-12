Теплант | 12 октября 2017 г. | 06:50
Продукция Тепланта едет на Север
Завершена отгрузка 4 760 кв. м панелей в Ноябрьск на строительство цеха по убою и переработке птицы.
Объект удалось получить благодаря давнему сотрудничеству с компанией «Северсталь Стальные решения», дочернему предприятию ПАО «Северсталь». Заказ ведет территориальный менеджер Тепланта по СЗФО Илья Вейсов, который сообщил, что в Ноябрьске будут применены панели Teplant-Universal, которые по техническим характеристикам идеально подходят для использования на объектах крайнего севера.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 11
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