Возвращение Китая. Мировой рынок листового проката: 4-10 октября

При этом сделок практически нет, поскольку покупатели рассчитывают на дальнейшие уступки со стороны поставщиков

30-40 за т по сравнению с пиком подъема в первой половине сентября

Тем не менее,

ряд участников китайского рынка считают нынешний спад не более чем коррекцией после подъема, который продолжался в общем с апреля по середину сентября и привел к подорожанию горячекатаных рулонов более чем на 30%. Возвращения на уровень весны — начала лета сейчас практически никто не опасается несмотря на удешевление сырья — прежде всего, железной руды.