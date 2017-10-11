листовой прокат , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 11 октября 2017 г. | 11:47
Возвращение Китая. Мировой рынок листового проката: 4-10 октября
- На внешних рынках котировки на китайские горячекатаные рулоны после праздников 2-6 октября опустились уже на $30-40 за т по сравнению с пиком подъема в первой половине сентября. При этом сделок практически нет, поскольку покупатели рассчитывают на дальнейшие уступки со стороны поставщиков.
- Тем не менее, ряд участников китайского рынка считают нынешний спад не более чем коррекцией после подъема, который продолжался в общем с апреля по середину сентября и привел к подорожанию горячекатаных рулонов более чем на 30%. Возвращения на уровень весны — начала лета сейчас практически никто не опасается несмотря на удешевление сырья — прежде всего, железной руды.
- Турецкие потребители листовой стали в конце сентября — начале октября успешно сыграли на понижение. Видимый спрос упал, так что местным поставщикам пришлось пойти на существенные уступки. Соответственно были вынуждены пересмотреть свои цены и производители проката из России и Украины.
- Европейские металлургические компании не торопятся с повышением цен на листовой прокат. Тем более, что на продажу сейчас предлагается продукция с поставкой в конце ноября — декабре, спрос на которую ограниченный по определению. Впрочем, по мнению европейских производителей, в дальнейшем в регионе должны создаться условия для увеличения стоимости листового проката в первом квартале будущего года.
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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 98
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