ММК представил инновационные достижения своего прокатного производства

11 октября в Магнитогорске завершил работу XI Международный конгресс прокатчиков, организованный Межрегиональной общественной организацией «Объединение прокатчиков» и ММК.

Открывая пленарное заседание форума, президент Объединения прокатчиков Николай Гугис отметил, что нынешний конгресс собрал как никогда много участников. «Мы видим, как все тянутся к Магнитке, потому что это такое знаковое место, настоящая Мекка для металлургов. В XXI веке предприятие сделало выдающийся рывок. Сегодня это передовое, современное предприятие с высочайшей культурой труда. И мы гордимся, что у нас в стране есть такая компания»,- сказал он.

Гостей и участников форума приветствовал генеральный директор ММК Павел Шиляев, по словам которого за последние 15-20 лет производство на Магнитогорском металлургическом комбинате претерпело серьезные изменения. Была реализована масштабная программа инвестиций в техническое перевооружение и модернизацию оборудования, и львиная доля этих инвестиций пришлась именно на прокатное производство. «Так что нам есть что показать, что обсудить, и мы всегда рады подобным встречам со своими коллегами и партнерами», - отметил Павел Шиляев.

Об инновационных достижениях Магнитки в производстве современного металлопроката рассказал в своем докладе главный специалист группы по развитию Научно-технического центра ММК Сергей Денисов. В период с 2000 по 2016 гг. объем капитальных вложений в техническое перевооружение ММК превысил $11 млрд . Среди ключевых проектов модернизации производства в этот период можно выделить полную реконструкцию сортопрокатного производства, создание современных мощностей по производству проката с покрытиями, а также два крупнейших инвестиционных проекта ММК последнего десятилетия – строительство комплекса по производству толстолистового проката и создание современного комплекса холодной прокатки по выпуску высококачественного автолиста.

Новейшее высокопроизводительное оборудование, а также разработки ММК и проведение научно-исследовательских и конструкторских работ в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами страны способствуют внедрению на комбинате эффективных технологий производства инновационных видов продукции для таких ключевых отраслей, как трубная промышленность, автомобилестроение, выпуск высокопрочных марок стали для машиностроительного комплекса.

Эти разработки не раз получали высокую оценку на правительственном уровне. ПАО «ММК» удостоено премии Правительства РФ в области науки и техники за создание и освоение ресурсосберегающей технологии производства высокоэффективных экономнолегированных высокопрочных сталей повышенной хладостойкости и надежности для карьерного транспорта и механизированных комплексов горнодобывающей отрасли. Недавно Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом первой премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа.. Этой высокой оценки была удостоена разработанная ММК совместно с ведущими научно-исследовательскими центрами страны технология изготовления хладостойкого металлопроката, по ряду характеристик не имеющего аналогов в мире. Эти работы осуществлялись в рамках проекта «Разработка и внедрение технологий производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике». Проект направлен на освоение углеводородных ресурсов морского арктического шельфа, способствует круглогодичной эксплуатации Северного морского пути и созданию мощного ледокольного флота и инженерной техники, эксплуатирующейся в экстремально низких температурах. Из металла Магнитки сегодня на верфях Объединенной судостроительной корпорации строятся крупнейшие и самые мощные в мире атомные ледоколы проекта 22220 – «Арктика», «Сибирь» и «Урал».