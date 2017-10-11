В модернизацию нижегородского авиазавода «Сокол» вложат 2,5 млрд. руб.

Авиазавод «Сокол» (Нижегородская область, входит в ОАК) в ближайшее время получит около 2,5 млрд. руб. федеральных средств, заявил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Предприятие рассматривается как место сборки для двух новых важнейших проектов ОАК – производства многофункционального истребителя МиГ-35, который находится на этапе совместных государственных испытаний, а также нового пассажирского самолета Ил-114 для региональных перевозок.

«Завод «Сокол» является основной площадкой в кооперации по производству как военной, так и гражданской техники, в частности самолета Ил-114, выпуск которого планируется начать с 2019 г. Более 40 процентов объемов производства этого самолета будет локализовано на предприятиях Нижегородской области. В кооперации, кроме завода «Сокол», участвуют такие предприятия как «Гидромаш», «Полет», «Теплообменник». Что касается нашего новейшего истребителя МиГ-35, то основная агрегатная сборка будет происходить на заводе «Сокол».

На производстве ведутся работы по техперевооружению и реконструкции ряда производств. В частности, в цехе по сборке баковых отсеков и фюзеляжей возведен новый корпус для участка испытаний баков топливом, укомплектованный высокотехнологичным оборудованием, позволяющим вести сварку в автоматическом режиме под визуальным контролем на мониторе, а также закуплены новые передвижные установки контактной точечной сварки. На предприятии создана современная IT-инфраструктура, позволяющая оптимизировать хранение и использование производственной и корпоративной информации. В настоящее время завершается реконструкция цеха по обработке корпусных деталей. Цех оснащен современным 5-координатным механообрабатывающим оборудованием российского производства группы «Стан», которое позволит значительно увеличить объем выполняемых работ.