Обширная деловая программа ожидает участников и посетителей «Металл-Экспо’2017»

Через месяц в Москве начнет работу главный форум металлургов – 23-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2017» (ВДНХ, павильон 75).

Наряду с масштабной выставочной экспозицией «Металл-Экспо’2017» предусматривает обширную и в то же время содержательную деловую программу.

В ходе мероприятий Недели металлов представители профессионального сообщества обсудят различные аспекты развития промышленности, стройиндустрии, энергетики, транспорта, тенденции рынка металлов, представят новые технологии, презентуют новые проекты. В рамках конгресс-части форума пройдет свыше 40 конференций, семинаров и круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса.

Откроет деловую программу «Металл-Экспо’2017» 20-я Международная конференция «Российский рынок металлов», в ходе которой представители отраслевых министерств и ведомств, ведущих металлургических компаний страны, компаний из смежных отраслей, руководители сбытовых сетей, эксперты, аналитики обсудят тенденции и перспективы российского и мирового рынков стали, подведут предварительные итоги текущего года.

Помимо традиционных ежегодных мероприятий – конференций по применению перспективных материалов и оборудования для черной и цветной металлургии, семинаров и круглых столов, посвященных цинкованию, сварочному производству, вторичным ресурсам, титановым сплавам, маркетингу и др., – ведущие металлургические холдинги и компании проведут на «Металл-Экспо’2017» собственные бизнес-мероприятия. Трубная металлургическая компания соберет своих партнеров и вручит им сертификаты официальных дилеров. Компания Ruuki Рус проведет тематический семинар, посвященный инновационным решениям на основе металла для стройиндустрии. Также состоится презентация Металлургического завода «Электросталь», посвященная 100-летию предприятия.

Более подробно с мероприятиями деловой программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте.