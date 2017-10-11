Курганстальмост поставил металлоконструкции для ИЦ "Сколково"

Курганстальмост изготовит и отгрузит очередную партию металлоконструкций для многофункционального мультимодального транспортного узла инновационного центра "Сколково".

Как рассказал Олег Тимошенко, начальник бюро отдела главного технолога Курганстальмоста, в качестве основного сечения на данном объекте приняты сварные "Н" - образные балки. Для их сварки пришлось использовать специальные козелки для сварки в лодочку и однодуговые автоматы, так как параметры сварных швов исключили возможность применения автоматизированных комплексов.

Октябрьской отгрузкой поставка металлоконструкций для Сколково не закончится. В будущем году будут изготовлены для данного объекта ещё 210 т металлоконструкций.

Транспортный хаб строится не только для Сколково, а для всех близлежащих районов Москвы и Подмосковья. В частности, существующие железнодорожные пути будут реконструированы и скоростные поезда Аэроэкспресса станут ходить до Одинцова. Таким образом, из центра Москвы до Сколково можно будет добраться за 20 минут.

Мультимодальный транспортный узел ориентировочной площадью 30 тыс. м2 строится в районе железнодорожной станции Трёхгорка. Здесь и будет располагаться центральный вход на территорию инновационного центра «Сколково». На территории хаба будет осуществляться пересадка на внутренний общественный транспорт ИЦ «Сколково».