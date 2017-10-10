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Российский союз поставщиков металлопродукции , Лучшая металлобаза , Лучший сервисный металлоцентр , Лучшая сбытовая сеть , Конкурсы , Российский рынок металлов | 10 октября 2017 г. | 16:11

РСПМ выявляет лучшие металлобазы, СМЦ и сбытовые сети

РСПМ выявляет лучшие металлобазы, СМЦ и сбытовые сети

Продолжается приём анкет конкурсов, которые ежегодно проходят под эгидой Российского союза поставщиков металлопродукции – «Лучший сервисный металлоцентр России-2017», «Лучшая металлобаза России-2017» и «Лучшая сбытовая сеть России-2017».

Целью проведения конкурсов «Лучший сервисный металлоцентр» (положение о конкурсе и анкета) и «Лучшая металлобаза» (положение о конкурсе и анкета) является стимулирование развития и повышение качества услуг рынка металлопродукции, в т.ч.:
- содействие развитию региональных металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний;
- ознакомление потребителей металлопродукции с достижениями ведущих компаний отрасли в сфере торговли металлопрокатом, оказания сервисных услуг, переработки и производства металлопродукции;
- выявление ведущих СМЦ и металлобаз.

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Целью проведения конкурса «Лучшая сбытовая сеть» (положение о конкурсе и анкета) является популяризация современных сетевых методов организации сбыта и поставок металлопродукции, обмен опытом и повышение уровня профессионализма персонала сбытовых служб металлургических и металлоторговых компаний, стимулирование развития и повышение качества услуг рынка металлопродукции.

Конкурсы проводятся при информационной поддержке журнала «Металлоснабжение и сбыт» и Металл-Экспо.

Компании, желающие принять участие в данных конкурсах, должны до 25 октября т.г. заполнить и представить в исполнительную дирекцию РСПМ соответствующие анкеты. Приложенные к анкетам фото и видеоматериалы о компаниях-конкурсантах приветствуются и служат дополнительным плюсом в ходе рассмотрения представленных материалов жюри конкурсов.

Подведение итогов будет осуществлять жюри на заседании конкурсной комиссии 31 октября т.г. Награждение пройдет в Москве 13 ноября 2017 года на 20-й Международной конференции «Российский рынок металлов», которая традиционно откроет Неделю металлов в Москве.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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