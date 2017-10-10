Северсталь выбрала поставщика систем контроля качества холоднокатанного металла на ЧерМК

Северсталь выбрала поставщика систем контроля качества поверхности холоднокатаной полосы для агрегатов продольной резки на Череповецком металлургическом комбинате. Им стала компания ISRA Parsytec GmbH (Германия).

В рамках контрактных обязательств поставщик выполнит поставку, шеф-монтаж и наладку четырех систем контроля качества для агрегатов продольной резки холоднокатаной полосы в производстве плоского проката.

«Инвестиционный проект общей стоимостью более 180 млн рублей направлен на повышение качества аттестации поверхности холоднокатаного металла с верхней и нижней стороны, исключение случаев отгрузки в адрес клиентов готовой продукции с дефектами агрегата резки и предыдущих переделов. Новое оборудование позволит обеспечить автоматическое выявление дефектов с вероятностью не менее 95%», - прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Первые поставки оборудования в рамках контракта намечены на конец текущего года.