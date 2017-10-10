На ВДНХ продолжается реконструкция павильона "Космос"

Реставрация павильона «Космос» на ВДНХ в Москве сейчас находится на заключительном этапе. Специалисты монтируют металлоконструкции, модернизируют систему пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования. Впервые за 78-летнюю историю павильона в его экспозиционной части будет работать система отопления. Это позволит проводить выставки и в холодное время года.

Работы затронули как внутренние помещения павильона, так и фасады. Специалисты воссоздали декоративную лепнину из 28 гипсовых элементов с символикой различных отраслей советской промышленности и растительным орнаментом. А также шестиметровый герб СССР и два ордена Трудового Красного Знамени. Закончили реставрировать скульптуры рабочего-механизатора и колхозницы-комбайнера, расположенные на крыше павильона.

Восстановительные работы в «Космосе» планируется завершить в первом квартале 2018 г. Реставраторы возродят исторический облик павильона образца 1954 г.