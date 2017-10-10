«Титановая долина» вошла в мировой рейтинг лучших ОЭЗ

Особая экономическая зона «Титановая долина» (Свердловская область) впервые вошла в рейтинг Global Free Zones of the Year 2017, составленный журналом Foreign Direct Investment Intelligence (FDI).

Свердловская ОЭЗ признана единственной в мире, которая специализируется на металлургии. Кроме того, она вошла в список самых привлекательных ОЭЗ для крупных инвесторов. Составители рейтинга также отметили проект Ural Boeing Manufacturing – совместное производство корпораций Boeing и ВСМПО-АВИСМА.

«Включение ”Титановой долины” в международный рейтинг свободных зон означает, что теперь уральская ОЭЗ стала полноправным игроком на мировом инвестиционном поле. Диплом Foreign Direct Investment Intelligence – это знак качества для иностранных инвесторов и наших партнеров», – прокомментировал результат генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов.

В настоящее время у уральской ОЭЗ 14 резидентов: Микромет, ВСМПО-Новые технологии, Инферком-Урал, Прайксайр Титановая долина (PRAXAIR), Уральский оптический завод, Синерсис, АС-Пром, Стройдизель-Композит, Зибус, Инструментальное производство Minicut, НордБазальт, Ural Boeing Manufacturing, СТОД-УРАЛ и Русмед.