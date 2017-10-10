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Северсталь , производственные показатели , итоги квартала | 10 октября 2017 г. | 14:25

Северсталь увеличила выпуск стали в III квартале 2017 г.

Северсталь увеличила выпуск стали в III квартале 2017 г.

Северсталь в III квартале текущего года нарастила выпуск стали на 4% до 2,86 млн т по сравнению с предыдущим кварталом, сообщается в отчете компании о производственных результатах.

За девять месяцев 2017 г. продажи стали компании сократились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Консолидированные продажи стальной продукции выросли на 4% к предыдущему кварталу до 2,86 млн т, следуя за 9% ростом кварталом ранее. В течение III квартала 2017 г. компания снизила уровень складских запасов продукции с высокой добавленной стоимостью, накопленных в предыдущие периоды, чему способствовал рост активности местных трейдеров на фоне продолжающегося строительного сезона в России.

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Укрепление спроса в России позволило компании нарастить долю продаж на внутреннем рынке до 65% (аналогичный показатель второго квартала составлял 60%). Рост спроса на российском рынке был вызван продолжающимся строительным сезоном.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью выросла до 49% . Этому способствовало увеличение объемов продаж холоднокатаного и оцинкованного проката, а также продукции с полимерным покрытием и труб большого диаметра.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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