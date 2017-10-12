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Медь , конференции МСС | 12 октября 2017 г. | 07:30

Дан старт медной конференции в Екатеринбурге

Дан старт медной конференции в Екатеринбурге

Cегодня в Екатеринбурге начала свою работу 6-я Общероссийская конференция «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления», в которой принимают участие руководители и специалисты компаний по выпуску различных видов продукции из меди и ее сплавов, металлоторговых организаций, предприятий промышленности и строительства, общественных организаций и др.

В ходе первого дня конференции состоятся пленарные заседания, на которых выступят руководители и специалисты УГМК-ОЦМ, Института Цветметобработка, Завода качественных сплавов, Газпромбанка, компаний Галактика, Лист, Промэко, Актимиста, Уральский медный прокат, Элкат.

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В своих выступлениях они дадут оценку текущему положению дел в медной индустрии, возможностям для сотрудничества между производителями и потребителями, проблемам разработки и применения новых видов медных сплавов, тенденциям производства и потребления продукции из меди, бронзы и латуни в различных отраслях промышленности и др.

Во второй день конференции ее участников ждет экскурсионная поездка по Екатеринбургу.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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