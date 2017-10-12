Дан старт медной конференции в Екатеринбурге

Cегодня в Екатеринбурге начала свою работу 6-я Общероссийская конференция «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления», в которой принимают участие руководители и специалисты компаний по выпуску различных видов продукции из меди и ее сплавов, металлоторговых организаций, предприятий промышленности и строительства, общественных организаций и др.

В ходе первого дня конференции состоятся пленарные заседания, на которых выступят руководители и специалисты УГМК-ОЦМ, Института Цветметобработка, Завода качественных сплавов, Газпромбанка, компаний Галактика, Лист, Промэко, Актимиста, Уральский медный прокат, Элкат.

В своих выступлениях они дадут оценку текущему положению дел в медной индустрии, возможностям для сотрудничества между производителями и потребителями, проблемам разработки и применения новых видов медных сплавов, тенденциям производства и потребления продукции из меди, бронзы и латуни в различных отраслях промышленности и др.

Во второй день конференции ее участников ждет экскурсионная поездка по Екатеринбургу.