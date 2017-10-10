На СГОКе заменили оборудование дробильного комплекса

На Стойленском ГОКе (СГОК, Белгородская область, входит в группу НЛМК) в рекордно короткие сроки заменили старую дробилку производства УЗТМ на новый агрегат ККД1500/180. Производительность нового дробильного комплекса 1,9 тыс м3 в час. Он оснащен современной системой, которая позволяет контролировать все параметры работы и производить автоматический запуск. Производитель оборудования - Уралмашзавод.

Рекордно короткое время монтажа позволило избежать потери объемов производства на Стойленском ГОКе.

В настоящее время новый дробильный комплекс начал переработку железистых кварцитов Стойленского месторождения в режиме обкатки. На следующей неделе дробилка будет выведена на полную мощность.

Прежний дробильный комплекс производства Уралмашзавода работал на предприятии с 1983 года, показав свои лучшие качества.

С 2010 г. Стойленский ГОК» эксплуатирует также самую крупную щековую дробилку Уралмашзавода – ЩДП-15х21У.

Уралмашзавод активно завоевывает отечественный рынок дробильно-размольного оборудования. Так, в 2016 г. предприятие изготовило и отгрузило 10 дробилок, с начала текущего года – три машины. Сейчас в производстве на Уралмашзаводе еще восемь дробильно-размольных комплексов.