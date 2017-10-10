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Металлоинвест , Уральская сталь , кредит | 10 октября 2017 г. | 13:35

Металлоинвест заключил новые кредитные соглашения

Металлоинвест заключил новые кредитные соглашения

Металлоинвест сообщает о подписании двух долгосрочных кредитных соглашений с ING Bank под гарантии экспортных кредитных агентств.

Средства будут направлены на покупку оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов на Уральской Стали (входит в Металлоинвест). Средства, привлекаемые в соответствии с десятилетним соглашением на 11,5 млн евро под гарантии агентства Euler Hermes Aktiengesellschaft (Германия), будут направлены на сооружение комплекса «Роликовая термическая печь №1 – роликовая закалочная машина №1». Контракт на поставку оборудования заключен с компанией LOI Thermprocess. Для реализации второго инвестиционного проекта на Уральской Стали – модернизации четырёхручьевой машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ-1) – было заключено восьмилетнее кредитное соглашение на сумму 5,2 млн евро под гарантии агентства SERV Schweizerische Exportrisikoversicherung (Швейцария). Изготовление и поставку оборудования осуществляет компания SMS Concast AG.

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Целью указанных проектов модернизации является повышение качества стального проката, а также увеличение доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. Привлечение финансирования под гарантии экспортных кредитных агентств традиционно является одним из наиболее эффективных инструментов с точки зрения срока и стоимости заимствования.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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