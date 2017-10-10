Атомэнергомаш планирует сотрудничать с голландскими судостроителями

Атомэнергомаш (входит в Росатом) заключил меморандумы о взаимопонимании с голландскими поставщиками судостроительной продукции – компаниями Coops & Nieborg BV и Machine- en Lierenfabriek C.Kraaijeveld BV.

Цель подписания документов – рассмотреть возможность сотрудничества по перспективным проектам в сферах судостроения и судоремонта. В частности, будет рассмотрена возможность участия голландских компаний в качестве партнеров Атомэнергомаша в рамках проекта «Лидер».

Стороны договорились изучить вопросы, связанные с реализацией перспективных проектов, представляющих взаимный интерес, а также обмениваться информацией для подготовки совместных предложений. Конкретные условия реализации указанных проектов, разделение обязанностей сторон, номенклатура, цены, общая стоимость, сроки и условия поставки и выполнения работ будут являться предметом отдельного контракта.

Отдельно будет проработана возможность локализации производства оборудования голландских компаний на предприятиях Атомэнергомаша, в том числе в интересах предприятий Объединенной судостроительной корпорации.