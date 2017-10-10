Glencore увеличивает долю акций в крупнейшем производителе цинка в Перу

Зарегистрированная в Швейцарии горнодобывающая корпорация Glencore осуществила своеобразную рокировку цинковых активов. Всего через месяц после сообщения о дезинвестициях в Африке она объявила о намерении увеличить свою долю акций в компании Volcan Cia. Minera, которая является крупнейшим производителем цинка в концентрате в Перу и пятым в мире.

Glencore приобретает у трех акционеров Volcan 26,73% акций класса «А» за $531 млн. в дополнении к имеющимся 18,11%. Кроме того, она сделала предложение прочим акционерам перуанской компании о выкупе оставшихся акций этого класса.

По оценкам биржевых аналитиков, Glencore может дополнительно купить еще до 21-22% акций класса «А», что доведет стоимость сделки до более $950 млн. Учитывая находящиеся в обращении акции класса «В», Glencore в итоге сможет увеличить свою долю в капитале Volcan до 19-28%.

В состав Volcan входят четыре рудника и семь обогатительных фабрик. В 2016 г. компания произвела 273 тыс. т цинка в концентрате, 52 тыс. т свинца и 22 тыс. унций серебра. Как сообщает Glencore, приобретение ее акций позволит швейцарской группе укрепить свое лидерство на мировом рынке цинка, расширить доступ к высококачественному перуанскому концентрату, а также добиться экономии на масштабах за счет большей интеграции Volcan со своими операциями в Перу.