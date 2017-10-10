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Конкурсы , Корпоративные коммуникации , Металл-Экспо | 10 октября 2017 г. | 12:32

Лучшие корпоративные СМИ будут отмечены призами 16 ноября

Лучшие корпоративные СМИ будут отмечены призами 16 ноября

До 4 ноября продлится прием заявок на участие в ежегодном конкурса "Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ - 2017", призванного отметить самые эффективные проекты в области корпоративных СМИ и способствовать развитию медиаиндустрии в сфере металлургии и смежных отраслях.

К участию в конкурсе допускаются редакции корпоративных ТВ, радио, журналов и газет (в том числе электронных) металлургических комбинатов и заводов, металлургических холдингов и корпораций, расположенных на территории России и стран СНГ, а также машиностроительной, автомобильной, строительной, транспортной и других смежных отраслей.

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Победители будут определены по результатам голосования - специалистов в области корпоративных коммуникаций, маркетинга, журналистики и издательского бизнеса. При этом будут учитываться профессионализм журналистов, фотокорреспондентов, операторов, звукорежиссеров и других специалистов; оперативность в предоставлении информации; оформление и дизайн газет и электронных СМИ; творческий подход, нестандартность в подборе тем.

Подведение итогов конкурса пройдет 16 ноября на конференции "Корпоративные коммуникации металлургической отрасли" в рамках 23-й международной промышленной выставки "Металл-Экспо". Там же и тогда же развернется обмен мнениями и экспозиция корпоративных СМИ.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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