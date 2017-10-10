Tata Steel заинтересовалась покупкой крупнейшего завода Essar Steel

Индийская компания

Tata

Steel

выразила предварительную заинтересованность в приобретении завода

Hazira

в штате Гуджарат, принадлежащего

Essar

Steel

В данный момент происходит процедура банкротства Essar Steel, и временное управление предприятием осуществляет консалтинговая фирма Alvares and Marsal.

Комбинат Essar Steel Hazira – одно из крупнейших металлургических предприятий Индии. Объем инвестиций в строительство превысил 300 млрд. рупий ($4,65 млрд. по нынешнему курсу). Ежегодный объем производства стали составляет 10 млн. т.

На данное предприятие приходится более 80% от оборота компании Essar Steel. При этом остальные ее объекты, по мнению специалистов, не представляют большой ценности для Tata Steel, так как сосредоточены, в основном, в сырьевом секторе. В их состав входят мощности по выпуску металлопродукции, обогатительные фабрики в штатах Одиша и Чхаттисгарх и заводы по производству окатышей в Одише и Андхра-Прадеше.

Как ранее сообщалось, помимо Tata Steel, неофициально свою заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций Essar Steel выразили такие компании, как индийская JSW Steel, транснациональная группа ArcelorMittal, сингапурская трейдерская компания SSG International, корейская Posco и британская Liberty House

Временный управляющий компании попросил потенциальных покупателей Essar Steel представить планы разрешения финансовых проблем компании к 23 октября.

Essar Steel имеет задолженность в размере 450 млрд. рупий, причем 316,7 млрд. рупий из них с 31 марта 2016 г. являются просроченным долгом.

Tata Steel в настоящий момент производит около 13 млн. стали в год на индийских заводах в Калинганагаре и Джамшедпуре и рассчитывает удвоить этот показатель в течение следующих пяти лет.