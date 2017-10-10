«Синара-Транспортные Машины» отправила на Кубу партию тепловозов

Компания «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) в рамках исполнения контракта с Союзом железных дорог Кубы 8 октября осуществила отправку на Кубу первую партию из семи тепловозов серии ТГМ8КМ. Производство данной техники осуществляется на Людиновском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ).

На ЛТЗ для отгрузки партии локомотивов была организована специальная погрузочная площадка с общероссийской колеей 1520 мм и кубинской колеей 1435 мм, а также использован 100-тонный кран (служебный вес одного локомотива составляет 86 тонн).

По условиям договора СТМ обеспечит в течение 2017-2021 гг. поставки на Кубу 75 маневровых тепловозов. Кроме того, СТМ осуществляет системную работу по обучению представителей Союза железных дорог Кубы. В этом году в России обучение прошли 29 кубинских специалистов.

В 2017 г. для Союза железных дорог Кубы будет отправлено 15 тепловозов, в 2018 г. - 30 тепловозов серии ТГМ8КМ.

Новый тепловоз серии ТГМ8КМ мощностью 882 кВт (1200 л.с.) с улучшенными технико-экономическими характеристиками предназначен для маневровой работы на железнодорожных путях колеи 1435 мм в условиях влажного тропического климата. Жизненный цикл нового ТГМ8КМ рассчитан на сорок лет.