«Синара-Транспортные Машины» отправила на Кубу партию тепловозов
На ЛТЗ для отгрузки партии локомотивов была организована специальная погрузочная площадка с общероссийской колеей 1520 мм и кубинской колеей 1435 мм, а также использован 100-тонный кран (служебный вес одного локомотива составляет 86 тонн).
По условиям договора СТМ обеспечит в течение 2017-2021 гг. поставки на Кубу 75 маневровых тепловозов. Кроме того, СТМ осуществляет системную работу по обучению представителей Союза железных дорог Кубы. В этом году в России обучение прошли 29 кубинских специалистов.
В 2017 г. для Союза железных дорог Кубы будет отправлено 15 тепловозов, в 2018 г. - 30 тепловозов серии ТГМ8КМ.
Новый тепловоз серии ТГМ8КМ мощностью 882 кВт (1200 л.с.) с улучшенными технико-экономическими характеристиками предназначен для маневровой работы на железнодорожных путях колеи 1435 мм в условиях влажного тропического климата. Жизненный цикл нового ТГМ8КМ рассчитан на сорок лет.
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