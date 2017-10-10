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ММК им. Ильича , Украина , листовой прокат , модернизация оборудования , Группа Метинвест | 10 октября 2017 г. | 11:57

ММК им.Ильича реконструирует листопрокатный цех

ММК им.Ильича реконструирует листопрокатный цех
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича подписал контракт с австрийской компанией Primetals Technologies Austria GmbH на поставку оборудования для реконструкции листопрокатного цеха «1700» (ЛПЦ-1700) на сумму более $25 млн. Об этом сообщает «Минпром», ссылаясь на данные пресс-службы группы «Метинвест».

По условиям контракта австрийская компания разработает детальный инжиниринг проекта реконструкции ЛПЦ-1700 и в 2018 г. поставит новое оборудование, которое позволит увеличить производительность цеха, улучшить качество поверхности проката и снизить отходы производства при прокатке слябов. Завершение реконструкции и начало пусконаладочных работ запланировано на 2019 г.

Ранее, в августе текущего года, ММК им. Ильича и Primetals заключили договор на разработку базового инжиниринга реконструкции листопрокатного цеха. Общие инвестиции «Метинвеста» в проект составят $85,5 млн.

Также с 2016 года стороны реализовывают проект по строительству двухручьевой машины непрерывного литья заготовок и объектов внепечной обработки стали стоимостью $150 млн.

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По словам гендиректора ММК им. Ильича Тараса Шевченко, предприятие планирует на 80% заменить оборудование стана по производству рулона и освоить выпуск продуктов с новыми потребительскими свойствами. «Австрийские технологии, которые будут использованы на предприятии, являются одними из лучших в мире. Реализация таких передовых технический решений откроет для «Метинвеста» широкие возможности для конкуренции на рынке горяче- и холоднокатаного рулона», – добавил Т.Шевченко.

Источник: Минпром
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