ОДК планирует сотрудничать с молодыми инноваторами

Объединенная двигателестроительная корпорация представила основные направления взаимодействия холдинга с малыми инновационными компаниями, вузами и стартапами в рамках встречи разработчиков проектов в сфере передовых производственных технологий с представителями команды TechNet GenerationS.

Основными направлениями технологического развития ОДК являются:

полимерные композиционные материалы (качественно изменят конструкцию двигателей);

аддитивные технологии (позволяют применить новый подход по созданию формы, сократить количество деталей и стоимость двигателя);

высокотемпературные материалы — на керамической и интерметаллидной матрице (внедрение этих металлов позволяет качественно повлиять на цикл двигателя);

«более электрические» двигатели, а также технологические решения, позволяющие заменить элементы гидравлической, пневматической механизации;

суперкомпьютерные технологии (позволят выйти новый уровень аналитического проектирования, основанный на использовании численных методов на всех этапах жизненного цикла газотурбинных двигателей);

безтурбинные двигатели.

«Мы готовы идти навстречу инновационному развитию. Один из таких шагов – встречи с молодыми инноваторами на площадке крупнейшего стартап-акселератора России GenerationS. Мы планируем посетить профильные российские вузы и заключить с ними соответствующие соглашения о сотрудничестве по данной теме», – отметил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Во встрече приняли участие студенты из различных университетов города, несколько команд презентовали свои проекты в сфере передовых производственных технологий. Разработчиков лучших решений в сфере передовых производственных технологий пригласили принять участие в корпоративном акселераторе TechNet GenerationS. По результатам последующего отбора и акселерационной программы лучшие проекты смогут получить поддержку в рамках НТИ, протестировать и внедрить свою разработку в производство, войти в реестр проектов Технет НТИ, а также побороться за призовой фонд.