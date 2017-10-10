Татарстан , новое производство , бытовая техника | 10 октября 2017 г. | 13:11
Haier запустит в Татарстане производство стиральных машин
В январе 2018 г. состоится закладка первого камня будущего предприятия Haier по производству стиральных машин. Мощность производства составит 500 тыс. стиральных машин в год. Инвестиции в создание производства составят $50 млн.
Строительство завода ведется в рамках индустриального парка Haier в Набережных Челнах. На предприятии будет создано 350 рабочих мест. Реализация продукции предполагается в первую очередь в России. Однако, кроме этого, некоторую часть продукции предполагается реализовывать на рынках СНГ и Центральной Азии.
Размещение индустриального парка Haier на территории Набережных Челнов позволит привлечь китайские компании, участвующие в технологической цепочке производства данной продукции.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 69
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