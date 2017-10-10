На ИТЗ завершен плановый капитальный ремонт

В трубоэлектросварочном цехе Ижорского трубного завода (ИТЗ, дивизион «Северсталь Российская сталь») проведен плановый капитальный ремонт, который длился около трех суток, сообщает пресс-служба компании.

За это время специалисты выполнили ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании цеха: кромкофрезерном и трубоформовочном прессах, наружных и внутренних сварочных станах, крановых агрегатах.

Также в ходе ремонта сотрудники установили новый впускной клапан на прессе гидростатических испытаний, где осуществляется контроль способности труб выдерживать гидростатическое давление. Реализация проекта обеспечит надежность и высокую производительность оборудования. Работы по замене клапана специалисты выполнили на сутки раньше планового срока.

К ремонту привлекли более 150 человек из числа сотрудников Центра «Промсервис» (ремонтное подразделение дивизиона «Северсталь Российская сталь»), Ижорского трубного завода и также подрядных организаций.

«Участники ремонта продемонстрировали эффективную командную работу. Реализация ремонтной программы обеспечит бесперебойную эксплуатацию оборудования цеха, увеличит ресурс действия механизмов и агрегатов», - отметил генеральный директор ИТЗ Дмитрий Покровский.

