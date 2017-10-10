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Группа ГАЗ , автомобилестроение | 10 октября 2017 г. | 12:01

Группа ГАЗ представила свою технику на Мадагаскаре

Группа ГАЗ представила свою технику на Мадагаскаре

Группа ГАЗ совместно со своим локальным партнером GAZKAR Automotive представила линейку полноприводной техники на специализированном автомобильном салоне на Мадагаскаре (Salon de l’Auto). В центре экспозиции – среднетоннажный бортовой автомобиль и самосвал «Садко» и микроавтобус и цельнометаллический фургон «ГАЗель БИЗНЕС». Все автомобили, представленные в рамках салона, адаптированы для эксплуатации в условиях бездорожья.

«Это первый автомобильный салон для техники ГАЗ на Мадагаскаре. Здесь совместно с нашим партнером GAZKAR Automotive мы показываем линейку легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей с фомулой 4х4. Благодаря своим уникальным внедорожным характеристикам автомобили идеально подходят для эксплуатации на Мадагаскаре, где до сих пор до многих населенных пунктов можно добраться только по суровому бездорожью», - отметил директор по экспорту «Группы ГАЗ» Леонид Долгов.

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15 сентября 2017 г. Группа ГАЗ представила новую "ГАЗель Next"

В июне 2017 г. «Группа ГАЗ» подписала соглашение с компанией Al-Sultan о поставках автомобилей «ГАЗель NEXT» в Иорданию. В августе компания открыла дочернюю компанию в Турции и начала производство грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби «ГАЗель NEXT». В сентябре было подписано соглашение о сотрудничестве с филиппинской диверсифицированной бизнес-группой Eastern Petroleum, которая получила права на дистрибуцию и послепродажное обслуживание легкой коммерческой техники ГАЗ на территории Филиппин. В Латинской Америке в конце сентября «Группа ГАЗ» представила автомобили и автобусы линейки NEXT на ежегодной международной торговой ярмарке Expocruz 2017 в Боливии.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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