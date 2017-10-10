Группа ГАЗ представила свою технику на Мадагаскаре

Группа ГАЗ совместно со своим локальным партнером GAZKAR Automotive представила линейку полноприводной техники на специализированном автомобильном салоне на Мадагаскаре (Salon de l’Auto). В центре экспозиции – среднетоннажный бортовой автомобиль и самосвал «Садко» и микроавтобус и цельнометаллический фургон «ГАЗель БИЗНЕС». Все автомобили, представленные в рамках салона, адаптированы для эксплуатации в условиях бездорожья.

«Это первый автомобильный салон для техники ГАЗ на Мадагаскаре. Здесь совместно с нашим партнером GAZKAR Automotive мы показываем линейку легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей с фомулой 4х4. Благодаря своим уникальным внедорожным характеристикам автомобили идеально подходят для эксплуатации на Мадагаскаре, где до сих пор до многих населенных пунктов можно добраться только по суровому бездорожью», - отметил директор по экспорту «Группы ГАЗ» Леонид Долгов.

В июне 2017 г. «Группа ГАЗ» подписала соглашение с компанией Al-Sultan о поставках автомобилей «ГАЗель NEXT» в Иорданию. В августе компания открыла дочернюю компанию в Турции и начала производство грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби «ГАЗель NEXT». В сентябре было подписано соглашение о сотрудничестве с филиппинской диверсифицированной бизнес-группой Eastern Petroleum, которая получила права на дистрибуцию и послепродажное обслуживание легкой коммерческой техники ГАЗ на территории Филиппин. В Латинской Америке в конце сентября «Группа ГАЗ» представила автомобили и автобусы линейки NEXT на ежегодной международной торговой ярмарке Expocruz 2017 в Боливии.