Switch to English
ВСМПО-АВИСМА , модернизация оборудования | 10 октября 2017 г. | 14:36

ВСМПО модернизирует оборудование

ВСМПО модернизирует оборудование

В рамках программы по модернизации производственных мощностей с начала текущего года специалисты цеха № 6 монтирует на печах вакуумно-дугового переплава частотные преобразователи на электроприводах держателей электродов. Новые преобразователи обеспечат более стабильную работу печи, что повысит качество слитков и исключит образование несоответствующей продукции. Первыми преобразователями обзавелись четыре печи, выведенные на капитальный ремонт.

Второй этап проекта стартовал в сентябре. 12 печей поочерёдно, строго по графику останавливают на две недели каждую. Ровно столько времени требуется электромонтёрам для установки устройства, а специалистам цеха № 24 – для проведения пусконаладки вакуумно-дугового агрегата. До конца года частотные преобразователи появятся ещё на 10 агрегатах.

Новости по теме
20 сентября 2017 г. Делегация Airbus посетила ВСМПО-АВИСМА

Также на ВСМПО в цехе №21 проходит модернизация электрической печи, расположенной на участке пресса усилием 1,5 тыс. т. Агрегат предназначен для нагрева заготовок. В течение двух недель электромонтёрам необходимо провести замену старых шкафов управления печью и передать объект специалистам по автоматизации теплоэнергетических процессов для проведения пусконаладочных работ.

Кроме того, в цехе №21 ВСМПО строй действующих вернулся пресс-106. 1 сентября этот ковочный агрегат был остановлен для проведения капитального ремонта. За 32 дня слесари цеха № 50 заменили на прессе три цилиндра и восстановили опоры подъёмных и уравновешивающих цилиндров. Ремонт других деталей ковочного агрегата произвели специалисты цехов №5, 40 и 21. В ночь со 2 на 3 октября точно по графику пресс был пущен в эксплуатацию.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 75

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

10.10.2017
ММК им.Ильича реконструирует листопрокатный цех
10.10.2017
Холдинг «Швабе» модернизировал гальваническое оборудование в Новосибирске
09.10.2017
Карабашмедь приступила к монтажу конвертеров
09.10.2017
НМЗ обновил парк спецтехники
06.10.2017
Электроцинк успешно испытал новое оборудование
05.10.2017
Уралэлектромедь провела ремонт в медеплавильном цехе
05.10.2017
Чешская компания модернизирует производство шпунтовых свай
04.10.2017
На ЧМК завершили ремонт печи прокатного цеха
04.10.2017
КамАЗ инвестирует в модернизацию производственных мощностей
03.10.2017
Электроцинк завершил остановочный ремонт на предприятии
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter