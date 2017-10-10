ВСМПО модернизирует оборудование

В рамках программы по модернизации производственных мощностей с начала текущего года специалисты цеха № 6 монтирует на печах вакуумно-дугового переплава частотные преобразователи на электроприводах держателей электродов. Новые преобразователи обеспечат более стабильную работу печи, что повысит качество слитков и исключит образование несоответствующей продукции. Первыми преобразователями обзавелись четыре печи, выведенные на капитальный ремонт.

Второй этап проекта стартовал в сентябре. 12 печей поочерёдно, строго по графику останавливают на две недели каждую. Ровно столько времени требуется электромонтёрам для установки устройства, а специалистам цеха № 24 – для проведения пусконаладки вакуумно-дугового агрегата. До конца года частотные преобразователи появятся ещё на 10 агрегатах.

Также на ВСМПО в цехе №21 проходит модернизация электрической печи, расположенной на участке пресса усилием 1,5 тыс. т. Агрегат предназначен для нагрева заготовок. В течение двух недель электромонтёрам необходимо провести замену старых шкафов управления печью и передать объект специалистам по автоматизации теплоэнергетических процессов для проведения пусконаладочных работ.

Кроме того, в цехе №21 ВСМПО строй действующих вернулся пресс-106. 1 сентября этот ковочный агрегат был остановлен для проведения капитального ремонта. За 32 дня слесари цеха № 50 заменили на прессе три цилиндра и восстановили опоры подъёмных и уравновешивающих цилиндров. Ремонт других деталей ковочного агрегата произвели специалисты цехов №5, 40 и 21. В ночь со 2 на 3 октября точно по графику пресс был пущен в эксплуатацию.