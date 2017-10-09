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ЛУКОЙЛ , АрселорМиттал Темиртау | 09 октября 2017 г. | 16:05

Лукойл развивает сотрудничество в Казахстане

Лукойл развивает сотрудничество в Казахстане

Лукойл впервые осуществил поставки масел для прокатных станов в адрес АрселорМиттал Темиртау. Для обслуживания оборудования на казахстанских предприятиях АрселорМиттал будут применяться специальные масла ЛУКОЙЛ ИНТЕГО (ISO VG 220 и 460). В ближайшей перспективе ассортимент поставок также будет дополнен гидравлическими и редукторными маслами ЛУКОЙЛ.

Масла линейки ЛУКОЙЛ ИНТЕГО, разработанные в 2013 г. с использованием синтетических технологий, предназначены для эффективной смазки промышленных трансмиссий современных прокатных станов, включая Morgoil, ESS (Danieli) и ЭЗТМ. Эти продукты уже успели положительно зарекомендовать себя на крупнейших российских металлургических предприятиях – Северсталь, НЛМК, ММК, ОЭМК и др.

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Применение ЛУКОЙЛ ИНТЕГО позволяет кардинально решить актуальную для металлургического оборудования проблему водоотделения в системах смазки. Результаты лабораторных исследований показали, что данные масла в два раза лучше отделяют воду, чем предусмотрено спецификацией Morgoil SN 180 part 3.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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