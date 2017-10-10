Северсталь – Сортовой завод Балаково получила немецкий сертификат соответствия DIN

Северсталь – Сортовой завод Балаково (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») получила сертификат соответствия DIN 488 для стали класса прочности B500B с пределом текучести свыше 500 ньютонов, сообщает пресс-служба компании.

Летом этого года арматура сортового завода прошла испытания в немецком институте Betonstahl, где независимые эксперты дали заключение, подтверждающее, что продукция соответствует требованиям DIN 488. Сертификат распространяется на арматуру диаметром от 8 до 32 мм. Документ подтверждает, что качество продукции отвечает стандартам, действующим на территории Германии.

«Визуально арматура, произведенная по стандарту DIN, будет отличаться от проката, произведенного для российского потребителя. На прутке вкатанная маркировка: с утолщенными ребрами с номером 9-58 на верхнем ряде рёбер (цифры – это код групп стран не входящих в восемь основных европейских стран изготовителей арматуры и номер завода-изготовителя в общеевропейском реестре изготовителей в том числе Россия). А так же на нижнем ряде ребер общепринятая маркировка с переменным углом наклона» – рассказал старший менеджер по технологическому обеспечению сортового завода Андрей Наймушин.

«Северсталь» в Балакове уже готова производить арматуру №№ 8, 10, 20 и 32, соответствующую требованиям DIN. В ближайшее время на предприятии освоят и другие типоразмеры.

Отметим, что на данный момент продукция сортового завода в основном поставляется потребителям на российском рынке. Часть сортового проката поставляется в Республику Беларусь, Латвию, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.