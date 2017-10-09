Русгидро планирует запустить Зарамагскую ГЭС-1 в 2018 г.

Русгидро приступил к проходке противоаварийного водосброса бассейна суточного регулирования на Зарамагской ГЭС-1. Сооружение водосброса – последние горнопроходческие работы в уникальном по своей сложности подземном комплексе станции, общая протяженность которого превышает 20 км.

Противоаварийный водосброс предназначен для обеспечения безопасной эксплуатации бассейна суточного регулирования (БСР) – бетонной чащи на вершине горы, предназначенной для накопления воды перед ее подачей на турбины ГЭС. В случае отказа затворов на Головной ГЭС и ГЭС-1 происходит автоматический слив поступающей в БСР по деривационному тоннелю воды в противоаварийный водосброс, который в свою очередь сбрасывает воду в русло реки Баддон.

Максимальная пропускная способность противоаварийного водосброса составляет 70 м3/с, что превышает пропускную способность деривационного тоннеля. Водосброс состоит из вертикальной части (шахты), горизонтального участка, выходного портала. Для предотвращения разрушения горного склона на концевом участке водосброса предусмотрен трамплин. Длина вертикальной части водосброса составляет 80 м, горизонтальной части – 540 м.

По словам заместителя руководителя Северо-Осетинского структурного подразделения УК ГидроОГК Александра Босиева, проходка шахты и горизонтального тоннеля проходит в сложных горно-геологических условиях. На сегодняшний день по горизонтальной части пройдено 26 м, по вертикальной части – 18 м.

Кроме того, при возведении аварийного водосброса строители расширят дорогу, ведущую в селение Бад. Существующая узкая дорога не только не позволяла проводить строительные работы в полном объеме, но и было опасна и неудобна для местных жителей. Также будет построена 80-метровая галерея (искусственный бетонный тоннель), которая обезопасит дорогу в случае сброса воды, исключив какое-либо воздействие от работы аварийного водосброса.

Работы по строительству аварийного водосброса завершатся в сентябре 2018 г. Пуск Зарамагской ГЭС-1 намечен на конец 2018 г.