Северсталь-метиз отгрузил рекордное количество стабилизированных прядей

Северсталь-метиз (входит в Северсталь) за сентябрь произвела и отгрузила рекордное количество стабилизированных арматурных прядей, сообщает пресс-служба компании.

Объем рекордного производства в канатном цехе череповецкого предприятия «Северсталь-метиза» составил 2,9 тыс. т.

Это первый в истории цеха рекорд по производству этого вида продукции. Арматурные стабилизированные пряди широко применяются в строительстве в качестве напрягаемой арматуры.

Рекордному производству способствовали наличие крупных заказов и низкое количество перенастроек оборудования.

«Стабилизированные пряди - востребованный в сфере инфраструктурного строительства продукт. Поэтому в пик сезона нам удалось достичь рекордного объема производства прядей. Для его достижения пришлось перевести работу цеха на круглосуточный режим», - говорит генеральный директор «Северсталь-метиза» Сергей Ковряков.