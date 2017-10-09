Продолжается регистрация посетителей «Металл-Экспо’2017»

14 ноября в Москве стартует 23-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2017» (ВДНХ, павильон 75), на которой будет представлено все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий. Уже сейчас Вы можете на сайте выставки зарегистрироваться в качестве посетителя, чтобы сэкономить время и не стоять в очереди на регистрацию в ноябре.

С этого года для постоянных посетителей выставки «Металл-Экспо» on-line регистрация будет занимать еще меньше времени, достаточно ввести адрес электронной почты и, если вы регистрировались по нему в прошлом году, вам сразу будет направлено подтверждение о регистрации на «Металл-Экспо'2017». В случае необходимости Вы самостоятельно сможете актуализировать информацию о себе в Личном кабинете Посетителя.

Неделя металлов в Москве продлится до 17 ноября и соберет свыше 30 тыс. потребителей черных и цветных металлов из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических, металлоторговых компаний. Свои экспозиции представят более 500 компаний из 34 стран мира. Они продемонстрируют современные виды проката, труб, металлоизделий и конструкций из черных и цветных металлов, оборудование, станки и инструмент для металлургии и металлообработки, новые решения применения металлопроката в строительстве, металлосервисные услуги, логистические модели и многое другое.