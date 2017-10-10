За восемь месяцев в мире произведено 40 млн. т алюминия

Мировое производство алюминия за первые восемь месяцев 2017 г. увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил Департамент промышленности, инноваций и науки Австралии (

DIIS

).

Рост в значительной степени обусловлен увеличением производства в Китае (+7,7% по сравнению с январем-августом 2016 г.), в других азиатских странах (+14%) и в Южной Америке (3%). Китайские производители алюминия предприняли попытку компенсировать ожидаемое сокращение производства зимой, увеличив объем производства в первой половине 2017 г. на 11% до почти 17 млн. т.

Тем не менее DIIS прогнозирует, что мировое производство алюминия в течение всего текущего года сократится на 0,3% по сравнению с 2016 г. до 58 млн. т. Это связано с прогнозируемым сокращением производства алюминия в Китае на 4,3% до 30 млн т. Частично данное снижение будет компенсировано ростом выплавки алюминия в других азиатских странах (на 21%) и на Ближнем Востоке (на 2,3%).

Однако, вопреки данным прогнозам, китайская государственная консалтинговая компания Antaike предполагает увеличение производства алюминия в стране на 10,3% по сравнению с 2016 г. до в 36 млн т. Также Antaike прогнозирует, что в 2018 г. производство алюминия в Китае увеличится на 5,6% и составит 38 млн. т.

Согласно прогнозам DIIS, объем производства алюминия в мире будет расти в 2018 и 2019 гг., в среднем, на 6% в год, а к 2019 г. достигнет 65 млн. т вследствие расширения выпуска в Китае, на Ближнем Востоке и в США.

DIIS также заявил, что высокие издержки производства, в особенности рост цен на энергоносители в ближайшие годы будут оставаться основной проблемой для австралийских алюминиевых заводов. В связи с этим на данных предприятиях прогнозируется убыток в 2018 и 2019 гг., исходя из предполагаемых средних цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) в размере $1995 и $1957 за т соответственно.