СтройТрансНефтеГаз представил инновационное оборудование собственной разработки

СтройТрансНефтеГаз (СТНГ) презентовал мобильный комплекс по диагностике, ремонту и переизоляции труб «МАК» и комплекс контактной сварки оплавлением КСС-04У в рамках VII Петербургского международного газового форума.

«Уникальность комплекса заключается в его мобильности: в течение трех месяцев все оборудование может быть разобрано на технологические посты, перевезено и смонтировано на новой площадке. В 2017 г. технологическая линия МАК успешно прошла заводские испытания. До конца года мы планируем разместить комплекс на объекте капитального ремонта и провести аттестационные испытания для включения технологии в реестр Газпрома», – отметил генеральный директор СТНГ Владимир Карташян.

Топ-менеджер компании также добавил, что «МАК» позволяет обеспечить качество изоляции восстановленных труб на уровне стационарных заводов. С его помощью можно будет восстанавливать до 200 км труб в год.

В свою очередь комплекс КСС-04У позволяет проводить сварку газопроводов диаметром 1420 мм с толщиной стенки до 27 мм, обеспечивая высокую производительность труда – 6 стыков в час комплексной бригадой численностью до 15 человек при одном операторе – сварщике в ее составе.

«Использование комплекса контактной сварки обеспечивает высокое качество сварных соединений. Мы полностью исключим человеческий фактор за счет полной автоматизации процессов. Также новая разработка дает возможность проводить сварку без применения расходных сварочных материалов. Провести аттестацию комплекса в Газпроме мы также планируем до конца текущего года», – подчеркнул В. Карташян.