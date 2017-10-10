SSAB представит новые возможности на «Металл-Экспо'2017»

Инновационный самосвальный кузов, разработанный для компании Scania в рамках программы «SSAB Shape», по своим характеристикам далеко превосходит другие аналоги, применявшиеся в индийской горнодобывающей промышленности, сообщает пресс-служба компании.

Воспользовавшись услугами компании SSAB по проектированию, компания Scania получила в свое распоряжение легкий, но при этом прочный кузов емкостью 20,3 м3 для карьерных самосвалов, адаптированный для индийского рынка. Облегченный самосвальный кузов отличается повышенной полезной нагрузкой, что способствует снижению расхода топлива.

Новым кузовом оснащаются карьерные самосвалы Scania P440 с колесной формулой 8x4.

Итогом совместного проекта, в ходе которого проводились концептуальные исследования, проектирование, создание прототипов и испытания в рамках программы «SSAB Shape», стала разработка самосвального кузова, который по своим характеристикам далеко превосходит любую аналогичную технику, представленную на данный момент на индийском рынке.

“Созданный в результате комплексного проектирования самосвальный кузов на 20% легче своих аналогов, эксплуатируемых в Индии, что позволяет повысить полезную нагрузку примерно на 1,3 т,” — поясняет Ганс Келль, менеджер по программе «SSAB Shape» в Индии и Индонезии. “Компания SSAB оказывает изготовителям комплектного оборудования всемерную поддержку в сфере разработки инновационной продукции с использованием всех преимуществ прогрессивных марок стали, что позволяет сократить сроки выпуска этой продукции на рынок.”

Компания Scania, заинтересованная в расширении своего присутствия на индийском рынке, обратилась к представителям программы «SSAB Shape» с просьбой поделиться уникальным опытом по применению износостойких марок стали, а также предоставить в ее распоряжение ресурсы по предварительной обработке материалов на этапе проектирования и оказать услуги в области логистики.

“Компания SSAB всегда готова оказать своим клиентам поддержку в разработке превосходной готовой продукции с использованием уникальных характеристик нашей стали,” — продолжает Ганс Келль. “По завершении исследований и испытаний мы рекомендовали изготовить новый самосвальный кузов полностью из износостойкой стали Hardox® 450, резко повышающей технико-эксплуатационные характеристики готовой продукции. Кроме того, мы предоставили местному партнеру компании Scania эффективное решение по организации производства.”

Выпуском новых самосвальных кузовов занимается один из крупнейших в Индии изготовителей грузовых прицепов, который является первым индийским участником партнерской программы «Hardox In My Body» от компании SSAB.

Более подробную информацию о возможностях программы «SSAB Shape» можно будет узнать на стенде компании SSAB № 1B22 (ВДНХ, пав.75) на выставке «Металл-Экспо'2017», которая будет проходить с 14 по 17 ноября в Москве.