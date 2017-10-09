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ТМК , нефтегазовая промышленность , Международное сотрудничество | 09 октября 2017 г. | 11:28

ТМК представила свою продукцию и возможности на Российской энергетической неделе

ТМК представила свою продукцию и возможности на Российской энергетической неделе

Трубная Металлургическая Компания приняла активное участие в работе форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), в том числе Петербургского
международного газового форума (ПМГФ), сообщает пресс-служба компании.

В обширной деловой программе приняла участие делегация ТМК. Её возглавил председатель Совета директоров компании Дмитрий Пумпянский, который выступил на панельной дискуссии «Поиск нового
баланса на рынке нефти» и принял участие в пленарном заседании РЭН «Энергия для глобального роста», где выступал президент России Владимир Путин. В рамках ПМГФ заместитель председателя Правления Газпрома Виталий Маркелов вручил Дмитрию Пумпянскому сертификат на продукцию в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ для Волжского трубного завода.

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В рамках ПМГФ ТМК на своем стенде представила образцы новейшей трубной продукции и премиальных резьбовых соединений TMK UP. С продукцией Компании также можно было ознакомиться на стенде
«Импортозамещение в газовой отрасли». В частности, с трубами, предназначенными для транспортировки углеводородов при температуре при низких (до -60°С) и высоких (до 700°С) температурах, для
транспортировки агрессивных и неагрессивных сред, а также с соединительными деталями трубопроводов, которые предполагается использовать на заводах по сжижению газа и газоперерабатывающих
заводах. Стенды с образцами продукции ТМК посетили Виталий Маркелов, министр углеводородов и энергетики Боливии Луис Альберто Санчес Фернандес и другие высокопоставленные участники форума.

Также представители ТМК приняли участие в работе Российско- саудовского инвестиционного форума. Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН) проходил в Москве и Санкт Петербурге с 3 по 7 октября. В Форуме приняли участие более 8 тыс. представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, молодежи. Его посетили представители из более чем 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, а также из Австралии.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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