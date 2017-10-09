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дорожное строительство | 09 октября 2017 г. | 12:10

На «Чуйском тракте» открыто движение

На «Чуйском тракте» открыто движение

После капитального ремонта введен в эксплуатацию 10-километровый участок федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае. Работы шли на отрезке с 358 по 368 км.

Общая протяженность четырехполосного участка «Чуйского тракта» за Бийском – 21 км, капитальный ремонт осуществляется поэтапно. Первые пять километров ввели в эксплуатацию в прошлом году, в этом – еще десять, оставшийся объем запланирован на 2018 г.

Чтобы развести транспортные потоки и предотвратить выезд автомобилей на встречную полосу движения, дорожники расширили проезжую часть и выполнили устройство разделительной полосы с двусторонним осевым металлическим барьерным ограждением.

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В качестве материала верхнего слоя покрытия выбран щебеночно-мастичный асфальтобетон с адгезионной добавкой. Он обеспечит повышенную устойчивость к старению, водо- и морозостойкость, уменьшит вероятность образования дефектов. Чтобы расширить дорогу и выровнять продольный профиль, израсходовали 113 тыс. м3 грунта, было задействовано 117 рабочих и 68 специализированных дорожных машин. Установлено 10 новых автобусных павильонов и 16 комплексов автономного электроосвещения. На участке укрепили обочины, отремонтировали водоотводные сооружения, заменили дорожные знаки и сигнальные столбики. Возле села Верх-Катунское выполняется монтаж шумозащитных экранов, это улучшит экологическую обстановку в населенном пункте.

В целом по итогам 2017 г. ремонтные работы пройдут на 132 км федеральных автодорог Алтайского края. Это трассы Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Их общая протяженность в регионе – 636 км.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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