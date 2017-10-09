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Автопром , автомобилестроение | 09 октября 2017 г. | 15:13

Японский автосборочный завод постоят в Подмосковье

Японский автосборочный завод постоят в Подмосковье

Японский автоконцерн Hino построит к концу следующего года завод в г. Химки (Московская область). Соответствующее соглашение о сотрудничестве компания подписала с правительством Подмосковья.

В рамках реализации проекта планируется строительство завода по крупноузловой сборке грузовых автомобилей в подмосковном городе Химки. На заводе будут собирать мало- и среднетоннажные грузовые автомобили марки Hino серий 300 и 500 массой 3,5; 7,5; 12 и 18 т.

«Мы считаем, что потенциал российского рынка велик и наши автомобили будут пользоваться спросом. Мы решили расположить свой завод в Подмосковье, потому что здесь высокий спрос на нашу продукцию и есть высококвалифицированные специалисты. Мы планируем открыть завод в 2019 г. и выпускать около 2 тыс. автомобилей ежегодно», – отметил исполнительный вице-президент «Хино моторс ЛТД» Сатору Мори.

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Проектирование завода начнется в четвертом квартале 2017 г. Во втором квартале 2018 г. должно начаться строительство, которое завершится к концу года. Выпуск грузовиков начнется с третьего квартала 2019 г.

Hino займет территорию в 5,3 га. Площадь завода и прилегающих зданий составит около 12 тыс. м2. Будет создано 50 рабочих мест.

Объем инвестиций в проект оценивается в $17 млн (990,5 млн руб.).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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