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Гайский ГОК , УГМК | 10 октября 2017 г. | 12:24

Гайский ГОК приступил к проходке нового горизонта подземного рудника

Гайский ГОК приступил к проходке нового горизонта подземного рудника

Коллектив шахтостроительного управления Гайского ГОКа (входит в УГМК) приступил к строительству горизонта 1230 м. В настоящее время здесь ведется проходка двух конвейерных галерей, комплекса реверсивного конвейера, транспортных выработок, а также двух наклонных съездов – один до сбойки с горизонтом 1310 м, второй – до горизонта 1260 м, где расположен дозаторно-загрузочный комплекс ствола шахты «Скиповая».

«Сейчас на данных горизонтах активно ведется большой объем горно-капитальных и горно-проходческих работ. Перед нами стоит задача вести строительство и подготовку к передаче в эксплуатацию подземному руднику нижележащих с целью увеличения объемов добычи руды комбинатом до 9 млн т в год», – отметил заместитель главного инженера по подземному строительству ШСУ Сергей Семин.

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За два месяца горно-проходческих работ по данным комплексам объем проходки выработок в целом составил порядка 160 м. Из техники, на отбойке горной массы задействованы две буровые кареты, вывоз горной массы осуществляется 14-тонной ковшевой машиной и четырьмя 40- и 30-тонными самосвалами.

По окончании проходческих работ, общая протяженность двух конвейерных галерей (горизонты 1230–1310м), которые состыкуются друг с другом на отметке 1270м, составит порядка 1000 м. Руда, доставляемая по данному рудному тракту, будет поступать на реверсивный конвейер, который перезагрузит ее в камеру дробильно-дозаторного комплекса шахты «Эксплуатационная» и затем будет выдаваться на-гора.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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