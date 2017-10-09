ОМК объявила о назначении нового управляющего директора Благовещенского арматурного завода

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», Москва) сообщает о назначении управляющим директором Благовещенского арматурного завода (АО «БАЗ», Республика Башкортостан, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) Александра Астахова.

Александр Юрьевич Астахов родился в 1977 году в городе Благовещенск Республики Башкортостан. В 1999 году окончил Уфимский государственный нефтяной университет по специальности «машины и аппараты химических производств», квалификация – «инженер-механик». В 2002 году диссертационным советом Уфимского нефтяного института присуждена ученая степень – кандидат технических наук.

Александр Астахов начал свою карьеру 1999 году на Благовещенском арматурном заводе. Много лет проработал в инженерно-техническом центре, где был не раз отмечен благодарностью от руководства. Последнее время Александр Юрьевич исполнял обязанности управляющего директора Благовещенского арматурного завода, совмещая эту деятельность со своей основной работой на должности директора по производству.

«Работа Благовещенского арматурного завода занимает важное место в успешной реализации ОМК стратегии комплексных решений для нефтегазовой промышленности. Александр Юрьевич — опытный инженер, хорошо знающий производство и продукцию завода, а также успешный руководитель и организатор. Его первостепенными задачами в новой должности будут дальнейшая модернизация производства БАЗа, расширение ассортимента завода и повышение качества трубопроводной арматуры», — прокомментировал назначение президент ОМК Владимир Маркин.