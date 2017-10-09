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ИПЕМ , вагоностроение | 09 октября 2017 г. | 07:09

Эффект от «запрета» продления срока службы полувагонов пойдет на спад после 2017 г.

Эффект от «запрета» продления срока службы полувагонов пойдет на спад после 2017 г.

ИПЕМ считает, что ощутимый для вагоностроителей эффект от фактического «запрета» эксплуатации полувагонов с непродленным сроком службы будет наблюдаться до конца 2017 года, после чего пойдет на спад.

Регуляторные меры, способствующие ускоренному обновлению парка грузовых вагонов и призванные стимулировать их производство после резкого спада 2013-2015 годов, привели к скачку темпов списания железнодорожной техники (см. справочную информацию). Так, по итогам 2015 года объемы списания старых полувагонов превысили объемы поставок новых более чем в 3,5 раза, по итогам 2016 года – в 2,7 раза. По данным ИПЕМ, за 8 месяцев 2017 года уже поставки новых полувагонов в 2 раза превышают объемы списания: за этот период поставлено около 24 тысяч вагонов, списано – около 12 тысяч.

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Объем поставок новых полувагонов за 8 месяцев 2017 года превысил годовые показатели предыдущих 2-х лет: в 2015 году было поставлено около 18 тысяч полувагонов, в 2016 году – около 21 тысячи. По прогнозам ИПЕМ, до конца 2017 года будет выпущено около 35 тысяч полувагонов.

В результате обновления парка полувагонов его средний возраст снизился и на текущий момент равен 8,2 года, что составляет примерно 25% от срока службы инновационного полувагона. ИПЕМ оценивает количество оставшихся полувагонов старше 22 лет на уровне 27 тысяч единиц. Таким образом, даже максимальный потенциальный объем списания полувагонов на сети равен 8 месяцам работы вагоностроительных предприятий при текущем уровне производства.

Наблюдаемый в 2017 году существенный рост погрузки и возникший дефицит полувагонов привел к значительному увеличению ставок операторов подвижного состава на услуги по предоставлению вагонов под погрузку. По оценкам ИПЕМ, с января 2017 года средняя ставка операторов на полувагон выросла на 57,9% до 1 500 рублей и сохранится на этом уровне до конца года. Столь высокий уровень ставок позволяет операторам направлять финансовые средства на обновление и увеличение парка полувагонов.

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Однако, по мнению ИПЕМ, тренд на рост парка полувагонов на сети (с конца 2016 года к августу 2017 года парк вырос на 3,4%) в условиях сохранения объемов погрузки на текущем уровне к концу следующего года будет исчерпан. В связи с этим ИПЕМ ожидает снижения ставок операторов к концу 2018 года, что вкупе с исчерпанием объема парка полувагонов, фактически подлежащих списанию, может привести к существенному спаду производства в последующие годы и повторению в вагоностроении негативной ситуации 2013-2015 годов ввиду низкого спроса.

Вагоностроительные предприятия на фоне высокого износа эксплуатируемых вагонов и приватизации вагонного парка в период 2006-2012 годов активно наращивали темпы производства, к концу 2012 года практически полностью удовлетворив потребности участников перевозочного процесса в новых вагонах. Всего за указанный период было выпущено 323,8 тыс. вагонов, причем если в 2006 году объём выпуска составил 34,1 тыс. вагонов, то в 2012 года – 71,6 тысяч вагонов (рост более чем в 2 раза). В результате, с 2013 года начался спад производства вагонов: в 2013 году было произведено 60,1 тыс. грузовых вагонов, в 2014 году – 55,1 тыс., в 2015 – 29,2 тыс. Нарастающая кризисная ситуация в отрасли потребовала от государства принятия стабилизирующих регуляторных мер.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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