Эффект от «запрета» продления срока службы полувагонов пойдет на спад после 2017 г.

ИПЕМ считает, что ощутимый для вагоностроителей эффект от фактического «запрета» эксплуатации полувагонов с непродленным сроком службы будет наблюдаться до конца 2017 года, после чего пойдет на спад.

Регуляторные меры, способствующие ускоренному обновлению парка грузовых вагонов и призванные стимулировать их производство после резкого спада 2013-2015 годов, привели к скачку темпов списания железнодорожной техники (см. справочную информацию). Так, по итогам 2015 года объемы списания старых полувагонов превысили объемы поставок новых более чем в 3,5 раза, по итогам 2016 года – в 2,7 раза. По данным ИПЕМ, за 8 месяцев 2017 года уже поставки новых полувагонов в 2 раза превышают объемы списания: за этот период поставлено около 24 тысяч вагонов, списано – около 12 тысяч.

Объем поставок новых полувагонов за 8 месяцев 2017 года превысил годовые показатели предыдущих 2-х лет: в 2015 году было поставлено около 18 тысяч полувагонов, в 2016 году – около 21 тысячи. По прогнозам ИПЕМ, до конца 2017 года будет выпущено около 35 тысяч полувагонов.

В результате обновления парка полувагонов его средний возраст снизился и на текущий момент равен 8,2 года, что составляет примерно 25% от срока службы инновационного полувагона. ИПЕМ оценивает количество оставшихся полувагонов старше 22 лет на уровне 27 тысяч единиц. Таким образом, даже максимальный потенциальный объем списания полувагонов на сети равен 8 месяцам работы вагоностроительных предприятий при текущем уровне производства.

Наблюдаемый в 2017 году существенный рост погрузки и возникший дефицит полувагонов привел к значительному увеличению ставок операторов подвижного состава на услуги по предоставлению вагонов под погрузку. По оценкам ИПЕМ, с января 2017 года средняя ставка операторов на полувагон выросла на 57,9% до 1 500 рублей и сохранится на этом уровне до конца года. Столь высокий уровень ставок позволяет операторам направлять финансовые средства на обновление и увеличение парка полувагонов.

Однако, по мнению ИПЕМ, тренд на рост парка полувагонов на сети (с конца 2016 года к августу 2017 года парк вырос на 3,4%) в условиях сохранения объемов погрузки на текущем уровне к концу следующего года будет исчерпан. В связи с этим ИПЕМ ожидает снижения ставок операторов к концу 2018 года, что вкупе с исчерпанием объема парка полувагонов, фактически подлежащих списанию, может привести к существенному спаду производства в последующие годы и повторению в вагоностроении негативной ситуации 2013-2015 годов ввиду низкого спроса.

Вагоностроительные предприятия на фоне высокого износа эксплуатируемых вагонов и приватизации вагонного парка в период 2006-2012 годов активно наращивали темпы производства, к концу 2012 года практически полностью удовлетворив потребности участников перевозочного процесса в новых вагонах. Всего за указанный период было выпущено 323,8 тыс. вагонов, причем если в 2006 году объём выпуска составил 34,1 тыс. вагонов, то в 2012 года – 71,6 тысяч вагонов (рост более чем в 2 раза). В результате, с 2013 года начался спад производства вагонов: в 2013 году было произведено 60,1 тыс. грузовых вагонов, в 2014 году – 55,1 тыс., в 2015 – 29,2 тыс. Нарастающая кризисная ситуация в отрасли потребовала от государства принятия стабилизирующих регуляторных мер.